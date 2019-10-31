عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الخميس.. "السيسي": الدولة مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص في كل المشروعات.. الرئيس لـ"النواب": "فتشوا ولو فيه قصور من الدولة نعلنه".. ويدعو الإعلام للرد على التشكيك في الإنجازات.

كما تقرأ.. هاني شاكر: المقارنة بين "أوكا وأورتيجا" و"حمو بيكا" ظالمة لأنهما يقدمان أعمالا ليس بها كلمات مسفة.. نقيب الموسيقيين: أرفض صوت محمد رمضان لكنه يسلك الطرق القانونية للغناء.

وتقرأ في الرياضة.. الزمالك يغري "كهربا" للعودة.. "الأبيض" يحاول استعادة لاعبه الهارب ونجل رئيس النادي يصفه بأنه "لاعب مهم".. و"شيكابالا" يتعافى من الإصابة.. والفريق ينتظم في المعسكر المغلق.. و"ميتشو" يطالب اللاعبين بنسيان الفترة الماضية.. الأهلي يطالب "فايلر" بتحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق في يناير.. والبعثة تصل الإمارات.