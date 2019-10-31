اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الاوروبي، لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وذلك في اتصال مع نايجل فاراج عبر إذاعة "ال بي سي" البريطانية.

وقال ترامب: "لأكون صريحا معك مع هذا الاتفاق وفي بعض وجوهه لا يمكن إقامة علاقات تجارية. لا يمكننا ابرام اتفاق تجاري مع بريطانيا".

وكان ترامب وعد في وقت سابق بالتوصل مع المملكة المتحدة الى "اتفاق رائع".

جدير بالذكر، أنه رغم تعهد جونسون بالخروج من الاتحاد في الموعد المحدد، إلا أنه أجبر على الطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست حتى 31 يناير الجاري، بعد أن رفض مجلس العموم المصادقة على شروط الخروج التي توصل إليها مع بروكسل.