استشهد رئيس مباحث قسم شرطة قوص في قنا، وأصيب أميني شرطة، إثر إطلاق أهالي تاجر مخدرات النار على قوة أمنية في منطقة النصب التذكاري في مدينة قفط.

واُستشهد النقيب باسم فكري أحمد طه، رئيس مباحث مركز قوص، جنوب قنا، إثر إصابته بطلق ناري بمنطقة الصدر، ووضع في مشرحة مستشفى قفط، وفقا للتقرير الطبي.

وأصيب أمين شرطة يمني جمال حسن، بطلق ناري بالكتف الأيسر، وأصيب بجروح متفرقة بالجسد، وحالته العامة جيدة، ويتلقى العلاج في مستشفى قفط التعليمي.

وأصيب أمين أشرف عباس أحمد، 42 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، وخرج من المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات والعلاج اللازم.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد باستشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بعد إصابته بطلقات نارية، وإصابة (شرف عباس أحمد- 42 عاما- أمين شرطة) بكدمات وسحجات بالجس، وأمين شرطة آخر بطلق ناري، خلال حملة أمنية مكبرة لضبط أحد الخارجين عن القانون بقرية البراهمة.