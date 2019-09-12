"أمن قنا" ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين بعد خصومة ثأرية

جانب من جلسة الصلح بين العائلتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة قنا.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع "أعضاء لجان المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية، كبار رؤوس العائلات".

وجرى التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.