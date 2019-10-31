منها مشرف مبيعات بمرتب 8000 جنيه.. تفاصيل أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الإلكتروني، النشرة القومية للتشغيل رقم 413 لشهر نوفمبر 2019 وتضمنت النشرة 10 آلاف و749 فرصة عمل شاغرة داخل البلاد لمختلف المؤهلات في عدد من الشركات.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل في النشرة تفاصيل الوظائف المطلوبة، وعددها في كل شركة، والمميزات وطرق التواصل.

وجاءت الشروط المطلوبة والمزايا الخاصة بكل وظيفة كالتالي:

وبينت النشرة تنوع مجالات الوظائف المطلوبة بين مهندسين ومشرفين ومحاسبين وفنيين وأمن ومندوبين في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، إذ بدأت مرتبات الوظائف المعلن عنها من 1500 جنيها ووصلت إلى 8000 جنيه، تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل والخبرة.