قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد لديه حكومة موازية تقدم الحلول وتسهم في خدمة الوطن وهذا قمة العمل الحزبي.

وأضاف أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الغرض من الحكومة الموازية هو أن يكون كل وزير في الحكومة الموازية مطلع على ذات الملفات الموجودة في الحكومة القائمة.

وتابع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، أن الحكومة الموازية تبحث نفس الملفات الموجودة في الحكومة القائمة من خلال تعاون مشترك وكل ذلك يخدم الدولة في النهاية ويسهم في تقديم الحلول وحماية الدولة.