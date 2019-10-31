قصفت دبابة وطائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن دبابة وطائرات تابعة للجيش قصفت موقعين شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن صاروخا سقط مساء اليوم في منطقة مفتوحة بمستوطنات "غلاف غزة" أطلق من القطاع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "التقارير تشير إلى إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة على خلفية رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو الهدف".

وقال في بيانه: "أطلقت قذيفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد أطلقت صفارات الإنذار".

وأوضح الجيش، أن صفارات الإنذار أطلقت في منطقة اشكول قرب قطاع غزة في جنوب إسرائيل، وأصدر مجلس اشكول المحلي بيانا جاء فيه، أن نظام "القبة الحديدية" اعترض القذيفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتعود آخر مرة أطلقت فيها قذائف من قطاع غزة باتجاه اسرائيل الى الثاني عشر من سبتمبر الماضي، وسبق أن شهد قطاع غزة ثلاث حروب بين إسرائيل وحركة حماس منذ عام 2008.

وفي سياق آخر في الضفة الغربية، ألقيت مساء اليوم عبوات محلية الصنع على ثكنة الاحتلال العسكرية بقبر راحيل شمال بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مركبات الجنود تضررت نتيجة العبوات، فيما يجري الجيش أعمال بحث عن ملقي العبوات.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، 4 فلسطينيين خلال قمع وقفة في منطقة باب العمود بمدينة القدس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال حاصرت وقفة للأسرى في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة، وخلال ترديد هتاف: "حرية..حرية" قامت القوات بملاحقة المشاركين واعتقلت محامية وشاب وفتاة وحولتهم للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال بشارع صلاح الدين في مدينة القدس.

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال حاولت إبعاد المواطنين عن منطقة باب العمود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".