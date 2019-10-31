تحدثت النجمة التونسية درة، عن مشاركتها في مسلسل "سجن النسا"، في حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc".

وقالت، إن هذا المسلسل يعتبر من "المحطات الهامة"، في حياتها، مضيفةً: "مسسل متميز وحلو جدًا، قوي وواقعي جدًا، واتعمل بطريقة سينمائية، وكانت من أحلى الأدوار اللي عملتها".

وأضافت، أن الدور الذي جسدته في المسلسل، الذي عُرض في عام 2014، كان يختلف عن شخصيتها الحقيقية، وبالرغم من ذلك فاستطاعت أن تتعايش معها بشكل كامل، بفضل مخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري.

وواصلت، "الدور كان بعيد عني تماما، ومكنتش بحس إني بمثل، وكاملة بتخلي الممثل جوه الشخصية بتاعته، وكان فيه ارتجال، ولما كنت في السجن، قالت بالراحة على درة، لكن كنت أنا اللي بمسكهم، في التمثيل أنا بتحول".