قالت الفنانة التونسية درة، إنها قد تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ وعرُض عليها التمثيل بعمر الـ13 عاما، وهو ما قابله والدها بالرفض.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على فضائية "CBC"، أن ذلك الرفض جاء بسبب خوفه عليها ورفضه لفكرة التمثيل من الأساس في سن صغير، موضحة أنها قد التحقت بالجامعة لرفض والدها خوضها مجال التمثيل، "كدراسة حلوة بس عمري ما تخيلت أني أشتغل في المجال الخاص بالعلوم السياسية.. مكنش الحلم بتاعي".

وأكدت أنها تعمل بمجال التمثيل منذ 12 عاما، وخلال ذلك المشوار مرت بالعديد من المراحل، "عملت خطوات كتير وخدت السلم من أوله، واشتغلت مع أسماء كبيرة في أول حياتي الفنية، لكن في نفس الوقت كان فيه أوقات كتير صعبة".