اختتمت مساء اليوم أعمال مؤتمر "دور الدين والإعلام والسياسة في مناهضة خطاب الكراهية" والذي عقد في العاصمة النمساوية "فيينا"، بحضور 190 قيادة دينية دولية، منها مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها.

نظم المؤتمر مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات "كايسيد" واستمرت أعماله يومين، وأكد فيصل بن معمر أمين عام المركز، في كلمته في ختام المؤتمر، على الاستمرار في رسالة المركز التي تدعو للحوار والتقارب بين مختلف الديانات والثقافات، لافتا إلى أهمية تطوير الخطاب الديني والإعلام والتعليم، وزيادة الوعي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لما لها من تأثير متنامي على حياتنا اليومية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المركز الدكتور محمد أبو النمر، إن عالم اليوم في حاجة إلى نشر ثقافة التسامح وقبول وتصحيح الصور النمطية المغلوطة، وإلى توحيد الجهود في بناء وتنمية المجتمعات.