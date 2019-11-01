تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق نار على قوة أمنية بقنا واستشهاد ضابط

قالت وزارة الداخلية، إن اثنين من العناصر الإجرامية استهدفت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، عقب ضبط القوة عنصر إجرامي خطر "مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية"، أثناء اصطحابه لديوان المركز.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن العنصران الإجراميان كانا يستقلان دراجة نارية، وفتحا النار باتجاه سيارة القوة، وقفز المحكوم عليه المضبوط من السيارة في محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.

وأردفت أن تبادل إطلاق النار أسفر عن استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة 3 أفراد من القوة الشرطية المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلي الدراجة البخارية والمحكوم عليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه عثُر بحوزة مستقلي الدراجة على بندقيتين آليتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.