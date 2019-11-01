التحريات الأمنية تكشف حقيقة فيديو تشريس كلب في العبور

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول قيام أحد الأشخاص بتدريب كلبه على الشراسة، عن طريق ربط أحد كلاب الشوارع ليفترسها (بمدينة العبور) ما أثار حالة من الاستياء بين رواد الموقع.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه (حاصل على ثانوية عامة – مقيم بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم العبور بالقليوبية)، وبسؤاله أقر بصحة ما ورد بمقطع الفيديو، وأشار إلى أن الكلب الظاهر بالفيديو ملك أحد أصدقاء نجله، وتركه بمنزله لحين عودته من السفر، وأضاف أن الكلب قطع السلسلة المربوط بها وهجم على الكلب الخاص بنجله وليس أحد كلاب الشوارع، وأن جمعية الرفق بالحيوان قامت بعلاجه، ورجح قيام أحد سكان العقار سكنه بنشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهم بسبب رغبتهم فى تحويل شقته لجراج لسياراتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولم تتوصل التحريات إلى صحة ما ورد من قيام المشكو في حقه بتدريب الكلاب على الشراسة ومهاجمة الأشخاص والحيوانات الأخرى.