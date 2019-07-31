أعربت الفنانة سماح أنور، عن استيائها الشديد من قتل كلاب الشوارع، مما تسبب في ظهور أحد أنواع الثعابين، والتي تُسمى "الطريشة"، خاصة في التجمع الخامس بالقاهرة.

وكتبت سماح أنور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ربنا مخلقش حاجة مالهاش لازمة، مبروك عليكم تعابين الطريشة وغيره بقى، يا بتوع موتوا الكلاب والقطط في الشوارع.. وحياة ربي فرحانة فيكم".

وكان أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، قد كشف تفاصيل ظهور الزواحف وانتشار "الطريشة" في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إن الطريشة هي نوع من أنواع الزواحف التي تعيش في البيئات الرملية، ووجود الطريشة في التجمع الخامس والقاهرة عمومًا أمر طبيعي لأنها مناطق صحراوية، ومن المتوقع أن يوجد بها أكثر من نوع من الزواحف.

وأشار مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، إلى أن هذه الكائنات الزاحفة عادًة ما تكون في بيات شتوي في جحورها الخاصة، ولا تتعرض لأحد إلا إذا اقترب منها وهددها مثل ما حدث من الزحف العمراني أو أي نشاط من الأنشطة البشرية، فتضطر في الدافع عن نفسها.