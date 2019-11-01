مواطن يستغيث بـ"الداخلية" من تعرض أخيه للبلطجة والسرقة بفيصل

نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شكوى تحت عنوان (مناشدة لوزير الداخلية) تضرر خلالها محررها من انتشار ظاهرة البلطجة وتعرض أخيه للاعتداء بالطعن فى الرقبة والكتف وسرقة متعلقاته الشخصية من قبل أحد سائقى "التوك توك" بمنطقة المطبعة (فيصل) الهرم بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من المجنى عليه سالف الذكر (مقيم الواسطى - ببنى سويف) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بافتعال مشاجرة معه، والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته بجروح فى الرقبة والرأس والكتف وسرقة (هاتفه المحمول– مبلغ مالى– بطاقة الرقم القومى وكارنيهات).