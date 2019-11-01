الاعتداء على سيدة وسرقة منزلها بالدقهلية بسبب خلافات مالية

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نبأ تعرض سيدة تعيش بمفردها (غير محددة) إلى السرقة والاعتداء عليها قِبل بعض الخارجين عن القانون، وقيامها بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة أجا بالدقهلية.

بالفحص وإجراء التحريات تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أجا من "الشاكية" بتضررها من شخصين (سائق ، وتباع.. مقيمان بدائرة مركز أجا بالدقهلية) لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وسرقة بعض محتويات منزلها.

باستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما فيما هو منسوب إليهما اعترفا بارتكاب واقعة الضرب، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهم، وبعرضهما على النيابة العامة رفقة الشاكية، قررت إخلاء سبيلهما من ديوان المركز ما لم يكونا مطلوبين لسبب آخر، عقب تنازل الشاكية لهما بسراى النيابة ونفى الاتهام عنهما.