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حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

يضاعف فيه الأجر والثواب.. فضل يوم الجمعة بالعشر الأوائل من ذي الحجة

يضاعف فيه الأجر والثواب.. فضل يوم الجمعة بالعشر الأوائل من ذي الحجة

إصابة 11 مواطنا في 3 حوادث متفرقة بمحافظة قنا

إصابة 11 مواطنا في 3 حوادث متفرقة بمحافظة قنا

السعودية تنهي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في منى وعرفة

السعودية تنهي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في منى وعرفة

استطلاع: زيادة احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود لـ35%

استطلاع: زيادة احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود لـ35%

بالأسماء.. 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الدولي

بالأسماء.. 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الدولي

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يصل ارتفاعه لـ300 متر.. 11 معلومة عن مقصد الحجاج في يوم عرفة

يصل ارتفاعه لـ300 متر.. 11 معلومة عن مقصد الحجاج في يوم عرفة

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

بنك الإسكندرية يعلن وظائف شاغرة.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

بنك الإسكندرية يعلن وظائف شاغرة.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

آخرها تفجير معهد الأورام.. الكاميرات "عيون أمنية" تكشف جرائم الإرهاب

آخرها تفجير معهد الأورام.. الكاميرات "عيون أمنية" تكشف جرائم الإرهاب

"بين السماء والأرض".. إنقاذ 3 مواطنين توقف بهم مصعد عقار في النزهة

"بين السماء والأرض".. إنقاذ 3 مواطنين توقف بهم مصعد عقار في النزهة

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