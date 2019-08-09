أمسك أهالي قرية "كفر الهجرسي" في الدقهلية لصين، وربطوا أحدهام في عمود إنارة والآخر في نخلة، عند محاولتهما سرقة منزل سيدة مسنة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأوضحت التحريات عقب ضبطهما أن العشرات من الأهالي تجمعوا وتمكنوا من توثيق المتهمين بالحبال في عمود الإنارة، وضري الأهالي اللصين، إلى أن ضبطتهما الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية تلقى إخطارا بقيام بعض الأهالي بقرية كفر الهجرسي دائرة المركز بضبط شخصين، حاولا سرقة أحد المنازل بالقرية وتوثيق أحدهما بإحدى الأشجار والآخر بأحد أعمدة الإنارة.

وتبين أنه في أثناء محاولة قيام عامل، 33 عاما، وحلاق 40 عاما، بسرقة منزل إحدى السيدات، استغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطهما وقاموا بتوثيقهما والتعدي عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما بكدمات وسحجات، وتمكنت أجهزة مديرية أمن الدقهلية من السيطرة على الموقف وضبط الأطراف، وتحرر محضر بالواقعة.