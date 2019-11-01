رئيس "صناع الحياة": نول لصناعة السجاد اليدوي لكل أسرة بقرية دار السلام

تحدث الدكتور مصطفى زمزم رئيس مؤسسة صناع الخير، عن تطوير القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال زمزم إن قرية دار السلام بالفيوم شهدت تطويرًا كبيرًا ضمن المبادرة بعدما كانت من القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنها تشهد حاليًا بعض المشروعات التي توفر 72 فرصة عمل مباشرة خلال عام واحد.

وأشار زمزم إلى أنهم ساهموا في القضاء على الحشرات والزواحف الموجودة في القرية والتي كانت تؤذي السكان وقاموا بتوفير السكن الآدمي لهم، بالإضافة لتوصيل المياه النظيفة، علاوة على القوافل الطبية التي زارت القرية ومبادرة "عينيك في عينينا" والتي استفاد منها 800 مواطن بالكشف والأدوية والعمليات الجراحية.

ولفت زمزم إلى أن الجمعية تعمل على التوعية البيئية وتقوم بزيارة شهرية للقرية ومتابعة للمصنع الموجود فيها، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا مع إحدى الجهات للتسويق لإنتاج هذه المصانع من السجاد اليدوي الحريري، مؤكدًا أن الجمعية وفرت 24 نولا بتكلفة قدرها نصف مليون جنيه.

وأكد زمزم أن الجمعية ستمد كل بيت في قرية دار السلام بنول لتتمكن كل أسرة في القرية من العمل وتوفير حياة كريمة لهم.