"أبو سليم وشقيق 4 بنات".. حكاية الشهيد باسم فكري ضحية رصاصات الغدر

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، عن استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص بمحافظة قنا، بعد هجوم مسلحين يستقلان دراجة نارية على قوة أمنية يقودها الضابط فكري، وإطلاق النار عليها، ما أدى لاستشهاده وإصابة آخرين من مرافقيه، وذلك بعد القبض على مسجل خطر مطلوب ضبطه على ذمة قضايا جنائية.

ووفق مصادر قريبة من أسرة الشهيد، فإنه من محافظة قنا متزوج منذ 4 سنوات ورُزق بمولود "سليم"، وينتمى لأسرة متوسطة، والده كان صيدليا وتوفي منذ عدة اشهر، ولديه 4 شقيقات.

التحق بالعمل في قطاع الأمن العام، وتدرج خلال سنوات عمله في عدة مواقع منها مباحث تنفيذ الأحكام ثم عمل بوحدتي مباحث قفط ونقادة، وفي أغسطس الماضي تولى منصب رئيس مباحث قوص.

ويتمتع الشهيد أو "الشهم والجدع" كما كان يلقبه زملاؤه، بسمعة طيبة والمسارعة لأعمال الخير ومساعدة المواطنين، فضلا عن دوره في كشف غموض عدد من الجرائم الجنائية أثناء عمله، والمشاركة في عمليات مداهمات والقبض على عدد من الخارجين عن القانون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى 4 قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، أطلق عنصران إجراميان يستقلان دراجة نارية، النيران تجاه سيارة القوة، وأثناء ذلك قام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة محاولًا الهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد رئيس المباحث وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلي الدراجة النارية والمحكوم عليه المضبوط، وعثرت القوات بحوزة مستقلي الدراجة على 2 بندقية آلية.