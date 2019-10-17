شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير إدريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسي التابعة لمركز شربين.

وقال محافظ الدقهلية إننا لا ننسى شهداءنا الأبرار الذين ضحوا لنحيا في أمن وأمان، فتحية تقدير وامتنان لهم جميعا، وعرفانا لأسرهم وأهلهم.

وأضاف المحافظ إننا هنا اليوم في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة، مشيرا إلى أن نصر أكتوبر المجيد أعاد للمصريين عزهم وتفاخرهم بقواتنا المسلحة الباسلة التي رسمت أعظم البطولات

وأوضح شاروبيم أننا نمضي في طريق البناء بخطى ثابتة بقيادة الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسي، الذي وضع مصر على طريق الريادة والتقدم.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين، في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنظومة التعليمية لرفع كفاءة الأداء وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول.

حضر الاحتفال سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد إيهاب السلاب، وفوزي الشرباصي عضوا مجلس النواب، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب محمد أبو العينين رئيس مركز ومدينة شربين.