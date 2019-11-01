طبيب ينصح بالخروج مع الأصدقاء مرتين أسبوعيًا لمواجهة الطاقة السلبية

قدم الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، بعض النصائح للتخلص من الطاقة السلبية الضارة بنفسية الإنسان.

ونصح بحري خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، بالحصول على الطاقة الإيجابية لمواجهة الطاقة السلبية التي نتعرض لها يوميًا، مقترحًا إجراء اجتماع مع الأصدقاء مرة أو مرتين أسبوعيًا.

وتابع: "أنا عندي اجتماع أسبوعي ثابت مع أصدقائي يوم التلات والجمعة وبنقعد نتشجن 3 أو 4 ساعات عشان نظبط نفسنا طول الأسبوع وده اللي بيخليك لما تلاقي صدمة يبقى عندك مخزون إيجابي وبيعمل توازن".

وأوضح بحري أن نقص مادة السيروتونين في المخ تسبب الاصابة بالاكتئاب مشيرًا إلى أن المخ يفرز أفيونا نقيا جدًا مع السعادة والنشاطات الإيجابية مثل الرياضة والثقافة والفن.

ونصح بحري بممارسة المشي باستمرار، مشيرًا إلى أن رياضة المشي تسبب إفراز أفيون المخ الطبيعي والتي تقاوم الاكتئاب.