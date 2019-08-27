حل الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، ضيفان على "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على شاشة DMC اليوم الاثنين في تمام الحادية عشر مساءَ.

وقالت "إسعاد"، للفنان: "الشباب الصغير على السوشيال ميديا منبهر بيك، إنك برنس ومترفع، ومش بتلاقيه مكتئب".

ورد عليها فهمي بأنه حريص على تجنب الاكتئاب من خلال ممارسة الرياضة: "طول عمري مهاري ولعبت لعبات كتيرة، وكملت في التنس وبلعب سباحة وبجري، أي طاقة سلبية عندي بطلعها بالرياضة، وأي حاجة بتضايقني لازم أبعد عنها، ولو بسوق ولقيت الطريق زحمة بقفل الشباك وأسمع أغاني".

وأضاف، أنه يحب البحر أكثر من الجبال، موضحًا أن السكان القريبين من البحر يختلفون عن المدن: "بيشموا الهواء من غير تلوث، أول لطشة هوا من البحر بيشموها ودي أحلى حاجة".

وأوضح أنه "حمقي شوية" لهذا يتجنب المشاجرات والمناقشات الكثيرة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس عصبي: "بحب الرياضة ومش بحب السهر، ومن الساعة 10 بالليل بفقد تركيزي".

وأوضح، أن أستاذه في التصوير عبدة نصر علمه بألا يطيل في ساعات عمله في الوسط الفني عن 8 ساعات فقط: "قالي مقدرس أصورة ممثلة أو ممثل وأنا عيني تعبانة، ومعرفش إزاي فيه ناس عاوزة تشتغل 12 أو 13 ساعة!".