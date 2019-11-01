أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا يعد الأضخم لها في القاهرة، حيث أقيم بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير من محبي أنغام.

حضرت أنغام بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومديرة أعمالها راندا رياض، وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان، ومرددة أغنية "عمري معاك" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور مازحة: "مساء الخير بردانين"، خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو في هذه الليلة.

كما تألقت أنغام بوصلة طربية مع أغاني "بقول نسياك"، "ولا دبلت" ،"هدنة" ،"روحي وسنيني" ، "أساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنة" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الاختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"أكتبلك تعهد" ،"حتة منك" واختتمت بـ"سيدي وصالك".

وحرصت أنغام على ختام وصلتها بتوجيه التحية الجمهور قائلة: "رغم إني نشفت من البرد.. بس حبكم بيدفيني".

تميز الحفل بالتنظيم المبهر على غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني.