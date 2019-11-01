تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار السبت والأحد وشبورة كثيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني.

مفاجآت مثيرة في واقعة العروس المتهمة بالإنجاب بعد 4 أشهر: "الزوج هرب"

ظهرت مفاجآت مثيرة في واقعة اتهام شاب بالخيانة الزوجية، لـ"عروسه" بالإنجاب بعد 4 أشهر زواج، مستغلة فترة غيابه في العمل، في مركز السنطة بالغربية، حيث أخلت النيابة سبيل الزوجة بعد التحقيق معها في واقعة الخيانة وإنجابها طفلا من "الحرام"، وكتابته باسم زوجها، بعد مرور 4 أشهر على زواجها، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة، بعد أن ثبت كذب رواية الزوج، وقررت استدعاء الزوج.

1000 دقيقة و2 جيجا إنترنت.. we تعوض عملائها عن انقطاع الخدمة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we، عن منح عملائها 1000 دقيقة و2 جيجا إنترنت مجاني لمدة ثلاث أيام، تعويضًا عن العطل الفني الذي حدث بالشبكة أمس.

شقق جديدة لـ"الإسكان الاجتماعي" في 8 محافظات: الشقة بـ197 ألف جنيه وبالتقسيط

أعلن وزير الإسكان، عن قيام الوزارة، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان «مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة»، بمحافظات (الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة والغربية).

استشهاد ضابط وإصابة أمين شرطة خلال حملة لضبط متهم في قنا

اُستشهد ضابط وأصيب أمين شرطة، منذ قليل، خلال اشتباكات مع ذويي متهم، ألقي القبض عليه خلال حملة أمنية، بجوار النصب التذكاري في مدينة قفط بمحافظة قنا.

لو سيارتك "مسروقة أومطلوبة أمنيا".. الملصق الإلكتروني "هيجيبها"

"الملصق الإلكتروني" بالمركبات والذي بدأت وزارة الداخلية في تطبيقه منذ يونيو 2019، يعد من وسائل الأمن والسلامة المرورية، وتعريف "الملصق"، وفقا لقانون المرورالجديد المقدم من الحكومة والذي انتهت اللجان النوعية بالبرلمان من مناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، هو "شريحة إلكترونية مدمجة في مادة لاصقة يتم وضعه على المركبة الآلية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون مزودة بهوية رقمية مشفرة تعمل من خلال موجات لاسلكية".

سقوط طائرة كورية.. وعمليات بحث للغواصين والسفن عن الناجين من الحادث

سقطت طائرة تابعة لإدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية، في البحر قبالة جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بحسبما ذكر مسؤول بإدارة الإطفاء.

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق نار على قوة أمنية بقنا واستشهاد ضابط

قالت وزارة الداخلية، إن اثنين من العناصر الإجرامية استهدفت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، عقب ضبط القوة عنصر إجرامي خطر "مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية"، أثناء اصطحابه لديوان المركز.

تركي آل الشيخ يودع مؤمن زكريا: سيُعالج في أحسن مركز بأمريكا

استقبل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية اليوم مؤمن زكريا لاعب الأهلي من أجل الإطمئنان عليه، خاصة وأن زكريا يمر بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، ولم يشارك في تدريبات القلعة الحمراء.

محمد يوسف: أحب فكر جوارديولا.. والأهلي كان بيلعب بطريقة قريبة منه تحت قيادتي

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه يحب طريقة لعب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بشكل كبير، ويسعى لتطبيقها في الفرق التي يدربها، مشيرا إلى أنه كان يلعب بنفس طريقته عندما كان مديرا فنيا للنادي الأهلي في موسم 2013- 2014 مع فارق الإمكانيات والتوظيف للاعبين.