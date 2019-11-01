انتحار شاب عقب تناوله "الحبة القاتلة" في كفرالشيخ

لقى شخص مصرعه، إثر تناوله حبة حفظ الغلال، المعروفة بـ"الحبة القاتلة"، بإحدى مناطق كفر الشيخ، حيث تلقت غرفة عمليات ديوان المحافظة، بلاغاً يفيد إنتحار"أحمد.م.ع.ش"، 23عاماً، نتيجة تناوله الحبة القاتلة، تم إبلاغ قوات الشرطة، لاتخاذ الاجراءات للازمة.

وجرى نقل الحالة مصاباً بتسمم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لسوء حالته الصحية، وتوفي لحظة وصوله لاستقبال المستشفى، وتم التحفظ على الجثة وأخطرت إدارة المستشفى الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد وفاة المواطن لحظة وصوله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة عقب وضع الجثة مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإعداد تقرير للنيابة العامة تمهيدًا لإجراءات الدفن.