ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المال خلال تعاملات الأسبوع؛ ليباع عيار 24 بنحو 781 جنيهًا بنهاية تعاملات، أمس، مقابل 780 جنيها في تعاملات الخميس قبل الماضي.

وسجّل عيار 21 قيمة 683 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ586 جنيهًا، وسجّل جنيه الذهب 5 آلاف و472 جنيهًا.

وقال الدكتور وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، واصفا أحوال الذهب خلال أسبوع بأن أعيرة الذهب شهدت استقرارا طيلة 3 أيام فيما ارتفع الخميس الماضي.

وأرجع وصفي الأسباب إلى البنك الفيدارلي الأمريكي الذي خفض سعر الفائدة ربع نقطة لتصبح 1.75%، وهو ما أدى إلى اتفاع الذهب صباح الخميس؛ ليرتفع سعر الأوقية من 1495 دولار مقابل 1505 دولارات، وهو ما انعكس على السوق المحلية وارتفعت الأسعار.

فيما تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ليباع بـ 16.19 جنيه بنهاية أمس، مقابل 16.24جنيه الخميس قبل الماضي أي بتراجع 5 قروش.

وعلى الجانب المحلي، توقع خبراء مصرفيون أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خلال منتصف نوفمبر المقبل، لخفض الفائدة بنسبة 0.5% على الإيداع والإقراض بتوقعاتهم لعدة عوامل كان أهمها الانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة، خلال العام الجاري، والتي جاءت نتيجة انخفاض معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام في شهر فبراير 2019؛ ليصل إلى 12% مقارنة 12.7% في شهر يناير، والذي تبعه خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لكل من سعر العائد على الإيداع؛ ليصبح 15.75% والعائد على الإقراض ليصبح 16.75%.