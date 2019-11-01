قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1441 هـ، بدءا من 7 نوفمبر حتى يوم 25 من نفس الشهر.

وقال الطيب، في بيان اليوم، إن مضاعفة الإعانة للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها، في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف الإمام الأكبر، أكبر صرح في مصر يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدقات.