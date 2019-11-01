حذر حي غرب الإسكندرية، اليوم، جميع المواطنين من شراء أي وحدات سكنية في العقارات المخالفة، والتي جرى بناؤها بدون تراخيص وغير مطابقة للمواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والارتفاعات المحددة، لما تهدد حياة الجميع.

وأوضح اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، في بيان صادر، اليوم، أنه نظرا للعواقب الوخيمة والانسياق بشراء تلك الوحدات السكنية المخالفة، والتي يتم الترويج لها بأسعار منخفضة، منوها أن جميع تلك العقارات صادر لها قرارات بالإزالة، والمخالفات تشكل خطر على الأرواح والعقارات المجاورة والسكان والمارة.

وتابع "كمال"، أن تلك المخالفات العقارية تشكل ضعط كبير على المرافق العامة وتسببت في انقطاع المياه والكهرباء عن المباني المرخصة وطفح للصرف الصحي بالشوارع.

ويهيب حي غرب المواطنين بعدم التعامل مع المقاولين المخالفين حفاظاً على أموالهم، والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تفقد، صباح أمس، موقع العقار المائل، ببرج الجاسر بمنطقة غرب الإسكندرية، والمكون من 16 طابقا بعدد 32 شقة، لبحث آخر تطورات العقار، وإصدار القرارات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التضامن الاجتماعي بحصر عدد السكان المتضررين، وصرف إعانات عاجلة لهم لحين إصدار اللجنة الهندسية قرارها النهائي.

وأصدر قنصوة، قرارا بتشكيل لجنة موسعة من المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لفحص وتحديد مصير العقار المائل مراعاة لظروف قاطنيه.

فيما رفع فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى؛ تحسبًا لأي إخلاء يجرى في مكان العقار المائل.