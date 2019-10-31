عقدت إدارة الجودة بالإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة محمد المصري، وإدارة رياض الأطفال برئاسة آمال الدهراوي، اليوم، اجتماعًا طارئا مع موجهي رياض الأطفال، في ديوان المنطقة؛ لمناقشة آخر الاستعدادات للزيارات الخارجية المرتقبة من الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وجرى مناقشة كيفية التنسيق مع المعاهد التي جرى اعتمادها للمحافظة على ما جرى إنجازه، وتحقيقًا لمعايير الهيئة القومية، وجرى تأكيد ضرورة تفعيل الأنشطة في ضوء المنهج الجديد، ولتحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، وكذلك تكثيف زيارات ومتابعات السادة موجهات رياض الأطفال للمعاهد المرشحة للاعتماد.

كما عقد مدير الجودة اجتماعًا مع موجهات التربية الفنية لتجميل المعاهد المرشحة للاعتماد، وعقد ورش عمل بها لإبراز النشاط الفني؛ استعدادًا للزيارات المرتقبة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.