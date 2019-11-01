أنهى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم، تنظيم فعاليات قافلة خدمية متكاملة إلى منطقة الزاويدة التابعة للعوايد، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتي الطب البيطري، وزراعه سابا باشا، وبالتعاون مع بنكي الطعام والكساء.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، أنه تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوة توعوية لأكثر من 50 سيدة عن مجال الصحة النسائية، وأخرى في مجال تصنيع منتجات الألبان، وأيضاً قبى مجال تربية الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأضاف "فوزي"، أن مجموعة من بنك الطعام والكساء قدمت لـ250 أسرة بمنطقة الزوايدة، و 250 أسرة أخرى داخل التجمعات الصحراوية بمركز برج العرب، من توزيع كراتين المواد الغذائية، وبطاطين وعصائر، التي أدخلت الفرحة والسرور عليهم.