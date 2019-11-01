قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إن مجلس الجامعة وافق على إحياء مركز بحوث نحل العسل بجامعة العريش مرة أخرى، ويتضمن المشروع عمل منحل نموذجي بطاقة 100 خلية لتحقيق عدة أغراض إنتاجية وبحثية ودراسية، مع تعيين مجلس إدارة للمركز وتكليف الدكتور حاتم محفوظ، مديرا للمركز .

وأضاف النادي أنه تمت الموافقة أيضا على تشكيل لجنة لمركز بحوث الأسماك، وتعيين الدكتور صلاح صقر مديرا للمركز، والموافقة كذلك على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، التي تشمل تحويل معهد الدراسات البيئية إلى كلية الدراسات العليا للعلوم البيئية، وبذلك يتم قبول طلبة خريجي الأقسام الأدبية والعلمية، والموافقة على بدء الدراسة ببرنامج الجلود بكلية الاقتصاد المنزلي.

وتأتي هذه القرارات بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي، باتخاذ جامعة العريش صرح تنموي وعلمي كونها أحد أهم ركائز البنية التحتية التعليمية بالمحافظة.