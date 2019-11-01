قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه جرى البدء في رصف طريق التتالية/منشأة خشبة بمركز القوصية بطول 7 كم، وذلك ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية 2019/2020، لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشروعات التنمية والبنية التحتية بالمحافظات، وخاصة في الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ أنه جرى وضع خطة متكاملة تستهدف رصف وتمهيد الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تتم بالتوازي في عدد من المراكز لإنهاء خطة الرصف للعام المالي الحالي، وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتحسين الحركة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه جاري رصف طريق التتالية/منشأة خشبه بداية من كوبري أبوكليلة حتى الوحدة الصحية بعرب التتالية بطول 1. 7كم لافتة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق وإنارتها، تيسيرًا على المواطنين في الانتقالات الداخلية وتقديم خدمات أفضل لهم.