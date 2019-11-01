أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تسليم 96 فيزا لمنتفعي برنامج "تكافل وكرامة" بمركز بلاط.

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية نفذت عدة أنشطة في مركز بلاط أبرزها تسليم دفعة الخدمة العامة وسيجري تسليم المتخلفين غدا السبت.

وأضاف وائل، أنه جرى توزيع الفيزا كارت على المستفيدين الجدد من معاش تكافل وكرامة وعددهم 96 منتفعا، وجرى تسليم الحالات في المنازل مع عمل إعادة بحث عن الحالات المستحقة للتأكد من الموقف الأخير للحالة المستحقة.

وأوضح أنه ورد كتاب من الإدارة العامة للجمعيات بخصوص التعامل مع الجهات المانحة، ومنها مرفق البيئة العالمي حيث جرى إعداد دراسة جدوى لمشروع جرار زراعي لجمعية مرزوق بمركز بلاط.

وأشار إلى إعداد مشروع القروض الصغيرة بنصف مليون جنيه بالإدارة الاجتماعية بمركز بلاط، وجرى إرساله لمؤسسة الأسرة والمجتمع بالعجوزة بالقاهرة، كما ورد للإدارة الاجتماعية بمركز بلاط مساعدات عينية متمثلة في مائة لحاف وجرى تسليمها للحالات الأولى بالرعاية، كما سيجري قريبا ضخ مليون وخمسمائة ألف جنيه ضمن مشروع التصحر والجفاف للمنتفعين بمركز بلاط وقراه.