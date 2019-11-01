أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة بمدينة شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تبلغ الفتاة 15 عاما.

وكانت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة باغتصاب الفتاة، وهم "ع.خ"، و "أ.ح"، و"م.ز"، حيث تمكنت القوات من إلقاء القبض عليهم في أقل من 24 ساعة.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء مباحث قسم شبين الكوم، القبض على ثلاثة متهمين، لتعديهم على فتاة والتناوب على اغتصابها، في نطاق دائرة قسم شرطة شبين الكوم.

أمرت نيابة شبين الكوم، بعرض الطالبة علي الطبيب الشرعي، الذي أكد صحة الواقعة، وخلال التحقيقات أعترف المتهمون الثلاثة بارتكابهم الواقعة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة.