تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، عقار "الورديان" المائل بحي غرب، وذلك للمرة الثانية لمتابعة أعمال إخلاء العقارات المجاورة وإزالة الطابقي السادس عشر والسابع عشر من العقار المائل.

وأمر الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، خلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، اللجنة الهندسية بعمل محطات رصد ثابتة لتحديد حركة ميل العقار بشكل مستمر وتسجيل النتائج.

جدير بالذكر أنه وقع ميل مفاجئ بعقار حديث البناء مكون من 17 طابقًا، أول أمس، مأهول بالسكان بشارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، ما استدعى إخلاء 16 عقارا مجاورا من السكان كإجراء احترازي.

وجهزت مديرتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي معسكرات إيواء مؤقتة بمركزي شباب أبو قير وأبو تلات، فضلا عن توفير إعانات عاجلة وكافة سبل المعيشة للسكان المتضررين.