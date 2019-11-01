أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم، عودة عشرات اللاجئين العراقيين من تركيا إلى ديارهم، وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة طالب أصغر دوسة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية- إن "الوزارة سجلت عودة 60 لاجئا عراقيا من تركيا ضمن برنامج العودة الطوعية".

وأضاف "دوسة" أن "مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل، أعاد اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد.

وكان مكتب وزارة الهجرة والمهجرين فى العراق، أعلن في وقت سابق، إعادة 317 لاجئا عراقيا من تركيا إلى مناطق سكنهم فى العراق.