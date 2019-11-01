مصر تحصل على عضوية "الاتحاد الدولي" لحماية الأصناف النباتية

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"، في اجتماعه اليوم بجنيف وبالإجماع على انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد.

وأضاف، أن الاتفاقية الدولية "اليوبوف" تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة، موضحاً أن الانضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حق مصر في استيراد جميع الأصناف الجديدة من الدول الأعضاء.

وقال إن من ضمن الفوائد أنها تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما تسمح بتصدير الأصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تم إنشاؤها عام ١٩٦١ لحماية الأصناف النباتية من الاستغلال وتضم العديد من الدول.