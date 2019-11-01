تعطل محرك في طائرة ركاب روسية من طراز "Superjet-100" فوق مدينة تومين الروسية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أن طاقم الرحلة يستعد لتنفيذ هبوط اضطراري.

ونقلت القناة عن مصادر قولها "إن الطائرة على متنها 80 راكبا إضافة إلى الطاقم المكون من 6 أفراد، وهي تابعة لشركة يامال وانطلقت اليوم من تومين إلى مدينة سان بطرسبورج، مشيرا إلى أنه تم خلال التحليق تعطل المحرك.

وأوضحت المصادر، أن الطائرة تدور حاليا فوق تومين وتحرق الوقود الموجود فيها، بينما يستعد الطاقم لتنفيذ عملية هبوط اضطراري في مطار المدينة.