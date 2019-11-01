الأحد.. ولي العهد السعودي يوافق على الطرح العام الأولي في أرامكو

من المتوقع أن يوافق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد المقبل، رسميا على الطرح العام الأولي للاكتتاب في شركة "أرامكو"، بعد طول انتظار، حسبما قال مصدر مقرب من الملف اليوم الجمعة.

وسيتم طرح نسبة ضئيلة من شركة النفط العملاقة تتراوح قيمتها بين 1,5 و 1,7 تريليون دولار، ما سيجعلها أكبر عملية من نوعها على الإطلاق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلما، قال في وقت سابق، إن طرح أسهم عملاق الطاقة السعودي، شركة أرامكو، التي تعد من أكثر الشركات ربحية في العالم سيكون "قريباً"، مضيفا أن القرار بشأن موعد إدراج شركة أرامكو للاكتتاب العام في الأسواق المالية أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان وزير الطاقة السعودي ألقى كلمة في مؤتمر "مبادرة الاستثمار في المستقبل" بالرياض، والذي يعرف أيضا باسم مؤتمر "دافوس الصحراء" ومنتدى الاستثمار السعودي.