قال فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، إن محافظة الإسكندرية أثرت بشكل كبير على كل من وُلد فيها، بسبب طبيعتها، من حيث البحر، والحركة الثقافية، مشيرا إلى أن لها طابعا خاصا.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدى البلد"، "المدينة كان لها طعم متفهمش إذا كانت في مصر ولا حتة من أوروبا، لكن ده اتغير جامد جدًا".

واكد، أن جهل من قادوا المدينة طوال الفترات الماضية أدى إلى تشويهها، "الجهل كان يحكم المدينة دون أن يعرف ما هي، أو تأثيرها الاجتماعي بما فيها من شوارع ومباني على الإنسان".

وتابع، "مكنش عندهم علم بمعنى كلمة مدينة وفلسفته وفلسفة الجمال، أو تطويرها وهدم كل ما هو جميل فيها، عشان عصر الهدد لمدة 40 سنة".

وشدد، على أن واجه محاولات هدم مظاهر الجمال في الإسكندرية وكافة محافظات الجمهورية، كما دشن جهاز تنسيق الحضارة، لوقف هذه العمليات بالقانون، "للأسف الجهل النشيط أقوى من أي قانون، وعدم المعرفة بالكيان الجديد الذي يقدم الإضافة، فهناك كيان عرقل الشكل الجمالي، لإكساب البعض منافع مادية".