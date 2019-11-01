فاروق حسني: والدتي أدركت موهبتي منذ صغري

أكد فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، دعم والدته في ممارسته للفن التشكيلي، قائلا، "إنها أدركت موهبته منذ أن كان صغيرا".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدى البلد"، "رسمت كل العيلة، ورسمت لوحات جميلة قبل ما أدخل كلية الفنون الجميلة، الحاجات دي كانت حياة".

وأوضح، أن والدته منحته الحرية الكاملة لممارسة الرسم، حتى أنها خصصت له أكبر حجرة في المنزل، بخلاف غرفة نومه.

وتابع، أنه كان دائما ما يستقبل ضيوفه ويسمع الموسيقى في الغرفة التي خصصتها له والدته، "كنت بشغل الموسيقى الكلاسيكية وكانت عالية جدًا وتقبلت ده".