البابا تواضروس يتابع شؤون الخدمة الكنسية داخليا وخارجيا

تابع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شؤون الخدمة الرعوية للكنيسة في بعض كنائس الداخل والخارج، إذ استقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، حيث تابع مجريات العمل الرعوي بالإيبارشية منذ سيامة الأسقف في يونيو الماضي حتى الآن.

كما استقبل البابا، الراهب القمص بسنتي الأنبا بيشوي كاهن كنيسة القديسين بطرس وبولس في قطر، الذي قدم للبابا تقريرًا عن الخدمة الرعوية بالكنيسة، بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف علي كنائس الخليج.