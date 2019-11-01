ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي التنمية البشرية وأولويات مصر في هذا الملف، كما استعرضت جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه لتوفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشري.

واستعرضت، خلال لقائها أنيت ديكسون، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، برنامج فرصة للتشغيل الذي تنفذه الوزارة، وخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

من جانبها أكدت "أنيت" اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال مشروطيه الصحة والتعليم، موضحة أهمية التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات الذي من شأنه دفع النمو الذهني والابتكار لدي الاطفال، مشيرة إلى تجارب استراليا ونيوزيلندا في التغذية المدرسية والرعاية المنزلية والتوعية للأسر.

كما أبدت "أنيت" اهتمامها بعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية للكبار ولذوي الإعاقة وللأطفال في خطر، باعتبارهم فئات مهمشة، وأشادت ديكسون بتبني مصر ضمن أوائل الدول لمشروع تنميه رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي.