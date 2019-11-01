كشفت وزارة النقل أن هيئة السكك الحديدية تعمل على تطوير جميع عناصر منظومتها، وفى مقدمتها العنصر البشرى، بإعداد وتنفيذ برنامج تأهيلى وتدريبى عاجل وفورى لكل العاملين، على التعامل بشكل قانونى ومناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، وبإيجابية مع جميع الركاب، بالإضافة إلى خطة التدريب والتأهيل التى تستهدف العناصر التشغيلية المختلفة.

قيادات الهيئة يتفقدون "محطة مصر": "التجاوزات ممنوعة"

وقالت وزارة النقل، فى بيان، اليوم، إن قيادات الهيئة أجروا جولة تفقدية بمحطة سكك حديد مصر؛ لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم جميع التسهيلات للركاب، بعد أيام قليلة من واقعة «قطار طنطا»، التى أجبر فيها كمسارى اثنين من الباعة الجائلين على القفز من القطار، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

وأكدت الوزارة أن الجولة بدأت بتفقد الساحة الخارجية للمحطة، ثم الصالة الرئيسية، وأرصفة الوجهين البحرى والقبلى وشبابيك التذاكر، حيث اطمأن القيادات على انتظام جداول التشغيل، ثم تفقدوا أحد القطارات بالمحطة، والتقوا بالسائقين والكمسارية، وأوضحوا للركاب أن كل العاملين فى الهيئة فى خدمة المواطن.

وشددت القيادات على ضرورة الحرص على التعامل الجيد، وعدم التجاوز تجاه أى مواطن فى مختلف المواقف، وأن يكون الأساس فى التعامل هو القانون، مشيرين إلى أن كل من يعمل فى الوزارة وهيئة السكك الحديدية يجب عليه أن يقدم جميع التسهيلات للركاب. وأشاروا إلى ضرورة اتباع جميع أساليب السلامة والأمان، فى كل مراحل التشغيل، سواء فى عدم خروج أى قطار من الورش، إلا بعد التأكد من جاهزيته الفنية، أو عدم التحرك من الجرار بعد انتهاء الرحلة، حتى وصول الزميل البديل، وضرورة التنسيق الدائم مع شرطة النقل لتأمين سلامة الركاب.