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استثناء مدرسة الحماد بكفر الشيخ للترخيص بأرضي و4 أدوار

استثناء مدرسة الحماد بكفر الشيخ للترخيص بأرضي و4 أدوار

نشأت الديهي: حزب الله دولة داخل دولة.. ويتلقى تمويلات ضخمة من إيران

نشأت الديهي: حزب الله دولة داخل دولة.. ويتلقى تمويلات ضخمة من إيران

5 آلاف جنيه مكافأة لأفضل مركز تكنولوجي كل 3 أشهر بكفر الشيخ

5 آلاف جنيه مكافأة لأفضل مركز تكنولوجي كل 3 أشهر بكفر الشيخ

خوف وأمل ورفض.. ردود أفعال دولية ومحلية على استقالة الحريري

خوف وأمل ورفض.. ردود أفعال دولية ومحلية على استقالة الحريري

سياسي لبناني: استقالة الحريري جاءت في مرحلة صعبة ودقيقة بتاريخ لبنان

سياسي لبناني: استقالة الحريري جاءت في مرحلة صعبة ودقيقة بتاريخ لبنان

ألمانيا: نأمل أن لا تتسبب استقالة الحريري بتقويض الاستقرار في لبنان

ألمانيا: نأمل أن لا تتسبب استقالة الحريري بتقويض الاستقرار في لبنان

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طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

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"مصر الحلوة".. كاهن يوزع حلوى المولد وينظم رحلة لمسجد عمرو: كلنا واحد

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المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

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