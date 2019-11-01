بالصور.. انهيار منزل من 6 طوابق في بنها دون خسائر بشرية

انهار منزل مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثان بنها، بانهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، فانتقل حمدي سلامة، رئيس مدينة ومركز بنها وقوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية.

تبين أن المنزل قديم وصادر له قرار إزالة وحدثت له تشققات، ظهر اليوم، وجرى إخلاء 6 أسر كانت تقطن المكان، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول المنطقة وفوجئ الأهالي بانهياره، اليوم، حيث قامت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية بإزالة باقي أنقاض المنزل والتأكد من سلامة المنازل المجاورة، حيث تبين عدم وجود خسائر بشرية أو تاثر في المنازل المجاورة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قال حمدي سلامة، رئيس مدينة ومركز بنها، إنه جرى تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة، للاطمئنان على سلامة المنزل، وطلب بيانات وملف المنزل من الإدارة الهندسية لمعرفة ملابسات وظروف الحادث، مؤكدا أن المنزل خالٍ من السكان حيث تم إخلائهم منه اليوم.