قال المطرب الكبير محمد منير، في كلمة مقتضبة بحفله بمهرجان الموسيقى العربية، إن "مصر تحتضن دوما شعوب الوطن العربي وقريبا الحدود هتتفتح بين كل الدول".

وصعد الفنان الكبير محمد منير، مسرح حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، على أنغام أغنيته الشهيرة "يا ليلة عودي".

ويحيي "منير" حفل الافتتاح، جالسًا على كرسي، بعد إصابته بانزلاق غضروفي.

وافتتحت وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، مساء اليوم الجمعة، على المسرح الكبير.

وكرّمت الوزيرة 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، من بينهم المطرب محمد منير.