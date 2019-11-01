"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل الفنان محمد منير على المسرح الكبير وأسعار التذاكر 510 و1010 جنيه.

- على مسرح الجمهورية حفل نجوم الأوبرا "ندى غالب، أحمد عصام، خالد عبد الغفار، نداء شرارة" وأسعار التذاكر 60 و85 و110 جنيهًا، الساعة 8 مساءً.

- عرض فيلم "الراقصة والسياسي" في سينما زاوية في الـ 7 مساءً، احتفالًا بمرور 100 عام على مولد الأديب إحسان عبدالقدوس، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل Wave Jazz Band في "رووم آرت سبيس" في التجمع الخامس الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل "في الميكس" الذي يجمع ما بين الشرقي والشعبي في الجامعة الأمريكية بالتحرير الساعة 5 مساءً، وسعر التذكرة 200 جنيه.

- حفل فرقة دعسوقة في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل فرقة جاوي بقاعة النهر في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.