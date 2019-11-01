أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، فحص 564 طفلا حديثي الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسح السمعى للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع تحت رعاية.

وأفاد دكتور تامر مرعي، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم تخصيص 8 وحدات صحية بمدن المحافظة في رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين، لإجراء الكشف السمعى للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى 28 يوما.

وأشار مرعي إلى إدراج خانة الفحص السمعي بشهادة الميلاد الجديدة، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، لإنشاء ملف كامل للطفل يتضمن كل ما يخص حالته الصحية والتأكد من سلامته.

وأكد تحويل 8 أطفال لإعادة تقييم حالتهم، بعد أسبوع من الفحص الأول في الوحدة الصحية وإذا ثبت أن الطفل غير طبيعي يتم تحويله إلى مستشفى الغردقة العام، حيث إنها مستشفى الإحالة بالمحافظة.