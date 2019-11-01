تحدث المصارع العالمي الشهير هالك هوجان، عن عرض wwe، قائلًا إنه شارك فيه منذ زمن، عندما كان وزنه يبلغ 320 باوند، وكان حجمه أكبر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، على هامش مشاركته في عرض WWE كراون جول، بموسم الرياض، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، أن الوضع اختلف الآن، حيث يوجد رياضيون "سوبر"، أسرع، وأكثر رشاقة.

وتابع: "في الماضي عندما كنت أصارع، كانت المشروبات موجودة في كل غرف تغيير الملابس، لنشربها بعد المباراة، لكنها لم تعد موجودة الآن".

وعن إمكانية ممارسة حركات المصارعة الحرة في المنزل، قال "هوجان": "بالنسبة للأطفال في المنزل، الجميع يعرف أن الأمر شديد الخطورة في الحلبة، أنا غيرت مفاصل ركبتي الاثنين وعظمتي الفخذين، وفي 12 نوفمبر المقبل، سأجري العملية الجراحية العاشرة في ظهري، وأضطر إلى استخدام عكازين في بعض الأحيان"، وناشد المصريين الدعاء له.

وواصل، موجهًا رسالته للمشاهدين: "من فضلكم لا تفعلوا ذلك في المنزل، لأنه في بعض الأحيان قد تقع من فوق الكنبة أو الكرسي، وبالتأكيد لا أريد للأبوين أن يجربا ذلك".

وفي نهاية لقائه مع أديب، وجه هوجان رسالة طريفة إلى المصريين، وقال لهم منفعلًا، وقد تصنع أديب والذي وقف بجانبه علامات الذعر والخوف: "ماذا ستفعلون عندما يتحول هوجان ومحبيه في مصر إلى وحوش في مواجهتكم"، ثم قبّل أديب وانتهى الحوار.