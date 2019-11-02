قررت منظمة التجارة العالمية، اليوم، السماح للصين بفرض تدابير مضادة بأكثر من 3.5 مليار دولار سنويا على واردات أمريكية، بسبب مخالفة الولايات المتحدة لقواعد المنظمة فيما يتعلق بمكافحة الإغراق.

وقالت لجنة التحكيم التابعة للمنظمة، في وثيقة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إنها خلصت في الدعوى القضائية المقدمة من الصين بهذا الصدد إلى أن بكين بإمكانها فرض تدابير مضادة بقيمة 3.579 مليار دولار أمريكي سنويا على المنتجات الواردة من الولايات المتحدة بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بحكم من منظمة التجارة يتعلق باستخدام منهجيات محددة في تحقيقات وإجراءات مكافحة الإغراق الخاص بالمنتجات الصينية.

ورأت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن الحكم قد يضفي حالة من التوتر على محادثات التجارة بين واشنطن وبكين اللتين تقتربان على فترات من حرب تجارية شاملة، لافتة إلى أن القرار يأتي أيضا بينما تشن الإدارة الأمريكية هجوما على نظام فض المنازعات بالمنظمة، والتي يتعهد الرئيس دونالد ترامب بالعمل على إصلاحها.